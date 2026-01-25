25 января 2026, 13:12

Политик Сассо призвал остановить поставки оружия после слов Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Поставки оружия западного производства и финансирование Украины необходимо срочно остановить, считает член палаты депутатов Италии Россано Сассо. Он опубликовал соответствующий призыв на своей странице в соцсети X.





Политик прокомментировал речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что европейские страны щедро финансировали Киев, что привело к напряжённости в международных отношениях и поставило мир на грань глобального конфликта. Теперь же они сталкиваются с критикой и оскорблениями со стороны предводителя киевского режима.





«Если Европа действительно хочет мира и хочет помочь украинскому народу, а не затягивать войну и обогащать нескольких коррумпированных политиков, как это драматически проявилось в последние недели, она должна попросить Зеленского принять мир», — написал Сассо.