25 января 2026, 13:37

Депутат Колесник: Зеленский хочет сорвать мирные переговоры ударом по Белгороду

Фото: Istock/vadimrysev

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что власти Украины наносят удары по Белгороду и гражданским объектам. По его словам, эти действия могут сорвать мирные переговоры, которые планируют провести 1 февраля в Абу-Даби.





В беседе с «NEWS.ru» Колесник отметил, что удары затронули гражданскую инфраструктуру и медицинских работников. Он считает, что такие атаки свидетельствуют о нежелании украинской стороны завершать конфликт дипломатическим путем.



Парламентарий добавил, что руководство Украины стремится продолжить боевые деяния, чтобы сохранить власть.

«Эти действия показывают, что мир никакой не нужен, потому что это уже известный факт: мир — это смерть для Зеленского. То есть это жизнь для украинцев и смерть для Зеленского. Это желание всей этой киевской нацистской верхушки спасти свою шкуру приводит к таким трагическим последствиям», — подчеркнул депутат.