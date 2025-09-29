Этой ночью ПВО сбила четыре дрона над Воскресенском и Коломной
Минувшей ночью системы ПВО сбили четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
В Воскресенске произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли 76-летняя женщина и её шестилетний внук. Родным и близким окажут вся необходимая помощь.
Кроме того, в нескольких жилых домах города зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Других пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы.
Для нуждающихся во временном размещении представят жильё и организуют всю необходимую поддержку.
Читайте также: