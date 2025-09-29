ВСУ используют мины-приманки в виде айкосов на Константиновском направлении
На константиновском направлении украинские бойцы начали применять опасные самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты, пишет РИА Новости.
Этой тревожной информацией поделился оператор БПЛА с позывным «Дизель» из подразделения «Шторм».
«Они постоянно что-то изобретают. В виде гриба делают — идёшь, кажется, будто гриб. Это было летом замечено. В виде айкоса — сейчас в последнее время разбрасывают», — уточнил солдат.
Такие мины могут привести к трагическим последствиям для военных и гражданских лиц.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.