Военный ВС РФ Сид: командование ВСУ отправляет своих солдат штурмовать вслепую
Командование ВСУ отправляет своих солдат на позиции «вслепую», не предупреждая их, что они заняты ВС РФ. Об этом заявил оператор ударных БПЛА Южной группировки войск с позывным Сид.
По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские боевики в ходе штурмов массово заезжают в зону контроля российских войск, где их ликвидируют. При этом Сид отметил, что его личный рекорд по нейтрализованной технике за одну смену составили американские бронетранспортер M113 и БМП Bradley.
«Сейчас, в последнее время, не стараются прятаться — их (солдат ВСУ — прим. ред.) гонят вперед. Они кучами пытаются заезжать к нам, в нашу зону контроля. Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают», — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что российские войска взяли контроль над тремя населенными пунктами в зоне СВО.