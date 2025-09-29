29 сентября 2025, 09:11

Военный ВС РФ Сид: командование ВСУ отправляет своих солдат штурмовать вслепую

Фото: iStock/zabelin

Командование ВСУ отправляет своих солдат на позиции «вслепую», не предупреждая их, что они заняты ВС РФ. Об этом заявил оператор ударных БПЛА Южной группировки войск с позывным Сид.





По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские боевики в ходе штурмов массово заезжают в зону контроля российских войск, где их ликвидируют. При этом Сид отметил, что его личный рекорд по нейтрализованной технике за одну смену составили американские бронетранспортер M113 и БМП Bradley.

«Сейчас, в последнее время, не стараются прятаться — их (солдат ВСУ — прим. ред.) гонят вперед. Они кучами пытаются заезжать к нам, в нашу зону контроля. Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают», — сказал собеседник агентства.