Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

29 сентября 2025, 07:53

Силы ПВО ночью уничтожили 84 украинских беспилотника

Фото: iStock/NiseriN

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 84 беспилотника, из которых 78 были сбиты в период с 23:00 до 07:00. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.