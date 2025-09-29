Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 84 беспилотника, из которых 78 были сбиты в период с 23:00 до 07:00. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Военные ВС РФ уничтожили 24 беспилотника в Брянской области, 21 — в Белгородской области, по девять — в Воронежской и Смоленской областях, семь — в Калужской области, четыре — над Московским регионом, три — в Орловской области и один — в Курской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
