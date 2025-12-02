Полное освобождение Покровска и Волчанска, взятие Клинового и успехи ВС РФ под Константиновкой: последние новости СВО на 2 декабря
ВС РФ продолжает развивать успехи на ключевых направлениях СВО. За минувшие сутки стало известно о полном освобождении крупных городов Покровска (Красноармейска) и Волчанска. Одновременно продолжаются ожесточённые бои на Константиновском, Северском и Запорожском направлениях фронта, где зафиксированы тактические успехи при интенсивных встречных столкновениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжают развивать успехи на территории Сумской области. Наступление ведется при комплексном огневом сопровождении, включающем поддержку фронтовой авиации, ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Воздушными силами нанесен высокоточный удар по позициям 47-й омбр ВСУ, в составе которой действовали иностранные контрактники. В результате ликвидирована группа наемников, среди погибших установлены граждане Польши и Чехии.
За минувшие сутки ВС РФ на отдельных участках улучшили тактические позиции, продвинувшись вперед до 400 метров. Противник предпринял попытки контратак, которые были успешно отражены. В районах Алексеевка и Андреевка боевым огнем отброшены штурмовые группы 71-й отдельной егерской и 225-й отдельной штурмовой бригад ВСУ.
Харьковская областьМинобороны РФ подтвердило полное взятие Волчанска. После освобождения города боевые действия распространились на близлежащие деревни и лесные массивы. Авиация и тяжелые огнеметные системы активно подавляют деморализованные силы противника. На Вильчанском участке ВС РФ, развивая успех на южном фланге, закрепились в девяти жилых секторах и нейтрализовали один вражеский укрепленный узел, углубившись на 300 метров.
В окрестностях Лимана достигнут прогресс на двух тактических отрезках с суммарным продвижением до 400 м. В лесистой местности западнее Лимана полностью ликвидирована диверсионно-разведывательная группа противника, занимавшаяся минированием территории. На линии Меловое-Хатнее после оперативной паузы возобновлено давление на противника. В ходе активных боестолкновений взята под контроль полоса лесных насаждений, общее продвижение составило 700 метров.
Покровское направлениеВерховному Главнокомандующему Российской Федерации доложено о завершении операции по установлению полного контроля над Красноармейском (Покровском). На Добропольском выступе стратегическая инициатива прочно удерживается российскими войсками. Отмечено улучшение позиций и продвижение в районе населенного пункта Новое Шахово. Активные наступательные действия подразделений ВС РФ продолжаются в районе сел Шахово и Софиевка, где противник предпринимает безуспешные контратаки.
При этом южная часть Софиевки уже находится под полным контролем штурмовых групп РФ. На западном фланге данного выступа наблюдаются преимущественно позиционные столкновения. В районе Димитрова (Мирнограда) операция по ликвидации окруженной группировки противника вступила в завершающую стадию. Российские войска продолжают сжимать кольцо, несмотря на отчаянное сопротивление украинских формирований.
Константиновское направлениеВС РФ на данном направлении достигнуты значительные тактические успехи. Российские военные успешно развивают наступление по территории, прилегающей к западной окраине Плещеевки. Их действия разворачиваются вдоль северного берега водохранилища. Практически полностью ликвидирована группировка противника, оказавшаяся в котле в районе населенных пунктов Александро-Шультино и Предтечино.
В черте Константиновки ведутся напряженные бои в районе железнодорожных мастерских. Важным достижением минувших суток стало взятие под полный контроль села Клиновое. Этот успех позволяет не только расширить и углубить прорыв, начатый от Майского, но и создает условия для обходного маневра с целью охвата Веролюбовки. Занятый населенный пункт имеет стратегическое значение, располагаясь в непосредственной близости от железнодорожной ветки, ведущей в сторону Краматорска.
Северское направлениеВ районе населённых пунктов Звановка и Свято-Покровское идут ожесточённые столкновения с упорно обороняющимся противником. На другом фланге ВС РФ, наступая от Васюковки, оказывают давление на вражеские позиции в районах Никифоровки и Рай-Александровки. В черте Северска развернулись напряжённые встречные бои в центральной части города, где каждая улица и квартал становятся ареной битвы.
Одновременно в прилегающем районе Ямполя продолжается планомерная зачистка фланговых укреплений противника. Российские подразделения оказывают сильное давление на ключевые оборонительные рубежи вражеской группировки в районе важного транспортного узла — перекрёстка автодороги, соединяющей Красный Лиман и Северск.
Запорожское направлениеНа данном участке фронта продолжаются интенсивные боестолкновения. В центральных кварталах населенного пункта Приморское завязались упорные бои, имеющие позиционный характер. Российскими подразделениями достигнуты существенные тактические успехи на подступах к Степногорску. Российские военные осуществляют последовательное продвижение в дачном массиве, расположенном к западу от города, и продвигаются в направлении его северной окраины.
В районе Новоданиловки фиксируются встречные столкновения исключительно высокой напряженности. Расчеты беспилотных летательных аппаратов ведут эффективное подавление обнаруженных огневых точек и укреплений украинских формирований в окрестностях Малокатериновки. В свою очередь, в западной части населенного пункта Малая Токмачка противник предпринял серию контратак, стремясь сдержать продвижение российских войск.