02 декабря 2025, 09:54

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжает развивать успехи на ключевых направлениях СВО. За минувшие сутки стало известно о полном освобождении крупных городов Покровска (Красноармейска) и Волчанска. Одновременно продолжаются ожесточённые бои на Константиновском, Северском и Запорожском направлениях фронта, где зафиксированы тактические успехи при интенсивных встречных столкновениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Покровское направление Константиновское направление Северское направление Запорожское направление



