Эвакуация Харькова, Украина мобилизует водителей автобусов: Последние новости СВО

Фото: iStock/Jakub Laichter
Российски силы пошли в активное наступление на Харьковском направлении, уже вчера Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населённых пунктов в регионе.
О последних событиях, которых происходят на полях СВО, расскажет редакция «Радио 1».
Нацполиция Украины сообщила об эвакуации населения Харьковской области.
10 мая глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.
По последней информации, из приграничных регионов Харьковской области с пятницы эвакуировали 970 человек.
Сперва об успехах российской армии говорили военкоры, Соединённые Штаты и киевские власти. 11 мая эту информация подтвердили и в Министерстве обороны РФ.
В Telegram-каналах, которые ведут российские военные корреспонденты, сообщается о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих на Харьковском направлении.
В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. После этого в средствах массовой информации стали всё чаще появляться истории о жестоких методах, при помощи которых сотрудники украинского ТЦК (так теперь в стране называются военкоматы) мобилизуют мирное население. Так, мужчин хватают на улицах, вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартир.
11 мая украинское издание «Страна.ua» опубликовало видеоролик, на котором мужчина рассказывает, что ТЦКашники добрались и до водителей рейсовых автобусов. По его словам, их вытаскивают прямо из-за руля и отправляют в военкоматы. Мужчина на видео с иронией поблагодарил за происходящее Владимира Зеленского и заявил, что украинцы будут «плакать», когда нынешний президент покинет свой пост.
Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams, об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью для РИА Новости. Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития. По словам Чемезова, точного плана на захваченный Abrams пока нет.
На российской технике, которая действует в наступлении в Харьковской области, обнаружили новый тактический знак. По мнению авторов Telegram-канала «Портфель Генштаба», это знак похож на «руну Гунгнира» — копьё Одина.
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Эвакуация Харьковской области
Нацполиция Украины сообщила об эвакуации населения Харьковской области.
10 мая глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.
По последней информации, из приграничных регионов Харьковской области с пятницы эвакуировали 970 человек.
Наступление ВС РФ в Харьковской области
Сперва об успехах российской армии говорили военкоры, Соединённые Штаты и киевские власти. 11 мая эту информация подтвердили и в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
В Telegram-каналах, которые ведут российские военные корреспонденты, сообщается о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих на Харьковском направлении.
Украина мобилизует водителей рейсовых автобусов
В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. После этого в средствах массовой информации стали всё чаще появляться истории о жестоких методах, при помощи которых сотрудники украинского ТЦК (так теперь в стране называются военкоматы) мобилизуют мирное население. Так, мужчин хватают на улицах, вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартир.
11 мая украинское издание «Страна.ua» опубликовало видеоролик, на котором мужчина рассказывает, что ТЦКашники добрались и до водителей рейсовых автобусов. По его словам, их вытаскивают прямо из-за руля и отправляют в военкоматы. Мужчина на видео с иронией поблагодарил за происходящее Владимира Зеленского и заявил, что украинцы будут «плакать», когда нынешний президент покинет свой пост.
«Ростех» изучает трофейный Abrams
Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams, об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью для РИА Новости. Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития. По словам Чемезова, точного плана на захваченный Abrams пока нет.
На технике ВС РФ появился символ копья Одина
На российской технике, которая действует в наступлении в Харьковской области, обнаружили новый тактический знак. По мнению авторов Telegram-канала «Портфель Генштаба», это знак похож на «руну Гунгнира» — копьё Одина.
«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — уточнили авторы поста.
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Евгения Парфентьева