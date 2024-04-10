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«Эвакуация невозможна»: ВСУ заблокировали выезд из Часова Яра

ТАСС: ВСУ заблокировали выезд из Часова Яра мирным гражданам
10 апреля 2024, 07:19
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики перекрыли выезд из Часова Яра мирным людям, которые ещё остаются в городе, пишет ТАСС.
По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковсого, эвакуация из города больше невозможна. Украинские боевики построили в городе оборонительные сооружения в жилых домах и частном секторе.

При этом, по его данным, десантники 98-й Ивановской дивизии продвигаются под Часовым Яром. Ранее девять бойцов ВСУ сдались им в плен.



Незадолго до этого российские войска ударили полуторатонными бомбами по территории огнеупорного комбината в Часов Яре. В результате были поражены цеха, в которых располагались личный состав и техника 247 и 251 бригад ВСУ.

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Российские штурмовики ликвидировали опорный пункт ВСУ
Минобороны: СУ-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ
10 апреля 2024, 05:40

Фото: iStock/Kharkhan_Oleg

По данным Министерства обороны РФ, штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт украинских военных на северодонецком направлении.
Как заявили в министерстве, экипажи истребителей совершили удар по базе и солдатам противника.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», – подчеркнули в министерстве.

Затем штурмовики, выпустив свои тепловые ловушки, вернулись на аэродром вылета. сно данным передового авиационного наводчика, удалось поразить все цели. На видео, опубликованном министерством, видно, что база Вооруженных сил Украины (ВСУ) была поражена с высокой точностью.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия, благодаря своим превосходящим ресурсам, смогла поразить все свои цели на линии фронта. По словам эксперта, основное сражение в настоящее время происходит на Часовом Яру.

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Украина вслед за Россией сделала запрос о заседании МАГАТЭ по ЗАЭС
МАГАТЭ: Россия и Украины запросили о заседании по ЗАЭС
10 апреля 2024, 03:42

Фото: iStpck/kasto8

Украина вслед за Россией запросила встречу с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.
«Заседание созывается председателем совета в соответствии с двумя отдельными письмами на его имя, направленными в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной», — говорится в сообщении.

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ состоится в четверг 11 апреля в 15:00 (16:00 по московскому времени) в штаб-квартире МАГАТЭ.

9 апреля представитель России при международной организации в Вене Михаил Ульянов объявил о проведении внеочередного заседания МАГАТЭ по ЗМАЭС.

Ранее в тот же день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал уникальный учебный центр Запорожской АЭС. Беспилотник попал в крышу здания УТЦ.

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На Украине предсказали затруднительные месяцы на фронте
Представитель ГУК Украины Юсов: Ближайшие месяцы на фронте – непростой период
10 апреля 2024, 01:31

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что ситуация на поле боя будет сложной. Слова Юсова цитирует РИА Новости.
В эфире всеукраинского телемарафона Юсов предположил, что конфликт с Россией в ближайшее время обострится.

«Ближайшие месяцы будут непростыми», – предрек он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны (ВСУ) готовят новое контрнаступление.

«Да, у нас есть план контрнаступления», – подтвердил он.

До этого украинский лидер признал, что у ВСУ нет артиллерийских снарядов для контрнаступления. Он добавил, что армия пытается восполнить нехватку снарядов с помощью беспилотников.

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ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой, заявили в России
ТАСС: ВСУ применили химоружие под Клещеевкой
10 апреля 2024, 00:36

Фото: iStock/andrey shalari

Россия обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Может применяться адамсит (DМ) – отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», – подчеркнул собеседник агентства.

Адамсит поражает дыхательные пути, вызывает замедление сердечного ритма, повышение артериального давления и внезапную остановку дыхания.

Ранее было объявлено, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении токсичных химикатов украинскими военными и тщательно проверит зафиксированные факты.

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Зеленский заявил, что Украина готовит новое контрнаступление
Зеленский: Украина разработала план нового контрнаступления
09 апреля 2024, 23:08

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией ему необходимо лишь современное вооружение.
Напомним, 9 апреля стало известно, что Зеленский прибыл в Харьков для оценки ситуации в городе, где успел дать интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру.

«Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату», — заявил Зеленский.

Для победы, по словам украинского лидера, стране необходимо современное оружие от западных партнёров, в том числе от США. Он считает, что благодаря качественному оружию Украине удастся победить Россию в конфликте.

При этом Зеленский выразил недоумение, почему Германия отказывается передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, отметив, что это оружие сможет защитить мир от угрозы со стороны России.

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На Украине отменили демобилизацию для бойцов ВСУ
На Украине исключили демобилизацию из закона об усилении мобилизации в ВСУ
09 апреля 2024, 22:38

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине демобилизацию исключили из законопроекта об усилении мобилизации в вооруженных силах Украины. С таким письмом обратился главыком ВСУ Александр Сырский к министру обороны Украины Рустему Умерову. Об этом пишет издание «Украинская правда».
Уточняется, что Сырский написал Умерову письмо, в котором говорится о необходимости дополнительного изучения статьи о демобилизации. Ввиду этого он попросил рассмотреть вопрос о ротации ВСУ отдельно.

При этом украинский депутат Александр Федиенко подтвердил, что оборонный комитет после консультаций с Сырским удалил из закона о мобилизации статьи о демобилизации. Он уточнил, что этот вопрос будет подниматься отдельно.

Федиенко привёл и некоторые основные положения утвержденного законопроекта о мобилизации на Украине. Будет введено ограничение в оказании консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет. Кроме того, мужчинам этого возраста нельзя будет управлять автомобилями. Те люди, которые имеют вторую или третью группу инвалидности долны будут повторно пройти медкомиссию для определения пригодности к службе. При этом ограниченно пригодные обязаны будут повторно пройти новый медосмотр в течение 12 месяцев.

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ВС РФ в Одессе, предположительно, взорвали военный аэродром
Подполье: в Одессе, предположительно, поразили военный аэродром
09 апреля 2024, 21:12

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России, предположительно, поразила военный аэродром в Одессе, оттуда валит столб дыма. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилет в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере оттуда валит черный столб дыма. Ну раз ПВО (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Он также предположил, что удар мог прийтись по средствам противовоздушной обороны Украины. По словам жителей города, взрыв прогремел в районе поселка Авангард.

Тем временем, по данным украинских СМИ, в Одессе продолжают раздаваться новые взрывы.

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Армия России освободила село Первомайское в ДНР
09 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/macky_ch

Армия России полностью освободила от ВСУ село Первомайское под Авдеевкой в ДНР и установила контроль над населённым пунктом. Об этом сообщил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Да, действительно освободили (Первомайское - ред.), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — сказал Гагин.

Он подчеркнул, что успехи ВС РФ говорят о динамичном продвижении вперёд.



По данным военного корреспондента Юрия Котенка, российская армия полностью выбила противника из Первомайского. При этом на одном из разрушенных зданий бойцы 9-й гвардейской бригады ВС РФ водрузили российский флаг.

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#вс рф
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Россия запросила на пятницу заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине
09 апреля 2024, 19:31

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевскому режиму.
Полянский рассказал, что на 11 апреля Запад запросил свое традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Первый зампостпреда отметил, что российская сторона «постарается подобрать на заседание интересного докладчика».

Напомним, 8 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия на одном из предстоящих заседаний Совбеза поднимет тему применения беспилотных летательных аппаратов ВСУ для нападения на Запорожскую АЭС. Стоит отметить, что за последнее время нападения ​украинской армии на станцию участились.

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