«Эвакуация невозможна»: ВСУ заблокировали выезд из Часова Яра

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Украинские боевики перекрыли выезд из Часова Яра мирным людям, которые ещё остаются в городе, пишет ТАСС.
По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковсого, эвакуация из города больше невозможна. Украинские боевики построили в городе оборонительные сооружения в жилых домах и частном секторе.
При этом, по его данным, десантники 98-й Ивановской дивизии продвигаются под Часовым Яром. Ранее девять бойцов ВСУ сдались им в плен.
Незадолго до этого российские войска ударили полуторатонными бомбами по территории огнеупорного комбината в Часов Яре. В результате были поражены цеха, в которых располагались личный состав и техника 247 и 251 бригад ВСУ.
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При этом, по его данным, десантники 98-й Ивановской дивизии продвигаются под Часовым Яром. Ранее девять бойцов ВСУ сдались им в плен.
Незадолго до этого российские войска ударили полуторатонными бомбами по территории огнеупорного комбината в Часов Яре. В результате были поражены цеха, в которых располагались личный состав и техника 247 и 251 бригад ВСУ.
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Алёна Самарева