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Контролируя небо, ВС РФ ликвидируют боевиков ВСУ при первом появлении, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
По его словам, после того, как ПВО ВСУ перестала обеспечивать прикрытие войск, ВС РФ начали непрерывно уничтожать солдат Украины.
Как отметил Риттер, пока украинцы подтягивают войска, разворачивают их и окапываются — они уже мертвы. Прибывает подкрепление — они мертвы еще до того, как добрались до поля боя, командиры пытаются встретиться для совещания — они мертвы.
РФ контролирует небо в том числе благодаря беспилотников. Риттер подчеркнул, что на уничтожение дронов ВСУ тратили западные ракеты за миллионы долларов, теперь же, когда они закончились, БПЛА РФ сами уничтожают стратегические цели, не встречая сопротивления.
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Как отметил Риттер, пока украинцы подтягивают войска, разворачивают их и окапываются — они уже мертвы. Прибывает подкрепление — они мертвы еще до того, как добрались до поля боя, командиры пытаются встретиться для совещания — они мертвы.
РФ контролирует небо в том числе благодаря беспилотников. Риттер подчеркнул, что на уничтожение дронов ВСУ тратили западные ракеты за миллионы долларов, теперь же, когда они закончились, БПЛА РФ сами уничтожают стратегические цели, не встречая сопротивления.
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Алёна Самарева