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Умирают, не добравшись до поля боя: экс-разведчик Риттер — о боевиках ВСУ

Риттер: боевики ВСУ умирают один за другим, не успевая добраться до поля боя
09 апреля 2024, 07:33
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Контролируя небо, ВС РФ ликвидируют боевиков ВСУ при первом появлении, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
По его словам, после того, как ПВО ВСУ перестала обеспечивать прикрытие войск, ВС РФ начали непрерывно уничтожать солдат Украины.

Как отметил Риттер, пока украинцы подтягивают войска, разворачивают их и окапываются — они уже мертвы. Прибывает подкрепление — они мертвы еще до того, как добрались до поля боя, командиры пытаются встретиться для совещания — они мертвы.



РФ контролирует небо в том числе благодаря беспилотников. Риттер подчеркнул, что на уничтожение дронов ВСУ тратили западные ракеты за миллионы долларов, теперь же, когда они закончились, БПЛА РФ сами уничтожают стратегические цели, не встречая сопротивления.

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#контроль
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Сенатор Вэнс: вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией
09 апреля 2024, 08:25

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс написал в социальной сети X, что вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с РФ.
Сенатор напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, которые были сказаны в присутствии украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Блинкен пообещал, что Украина все равно станет членом блока, а летний саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне будет посвящен «возведению моста» для вступления Киева.

Вэнс крайне недоволен таким заявлением, по его мнению, прием Украины в альянс является абсолютной безответственностью, поскольку в этом случае Штаты также станут участником войны. Сенатор поинтересовался у своих читателей в соцсети, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против РФ. Вэнс отметил, что если большинство граждан ответит отрицательно, то идею вступления Украины в НАТО стоит отбросить.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Боднар отметил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.

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Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
09 апреля 2024, 08:07

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, установлены факты вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, которые занимаются ремонтом техники, пошивом одежды и изготовлением беспилотных летательных аппаратов.

Подполковник ЛНР в отставке отметил, что вывоз осуществляется ночью без привлечения внимания.

Ранее стало известно об уникальных свойствах новой обуви для бойцов спецоперации. Новая обувь для сапёров защищает ноги при подрыве на противопехотных минах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Украинскую ракету «Нептун» сбили над Чёрным морем
Минобороны: над Чёрным морем уничтожили украинскую ракету «Нептун»
09 апреля 2024, 07:52

Фото: iStock/aapsky

Противокорабельная ракета ВСУ «Нептун» ликвидирована над Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ.
Этой ночью пресечены попытки ВСУ совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ.

Так, дежурными средствами ПВО четыре украинских дрона ликвидированы над территориями Белгородской и Воронежской областей, а над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета.

Ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов, дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — порядка 900 километров в час. Система обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

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#всу
#чёрное море
#ракета
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Украинский дрон уничтожили в российском регионе
Губернатор Гусев: На территории Воронежской области уничтожен беспилотник
09 апреля 2024, 06:10

Фото: istock / NatureNow

В ночь на 9 апреля система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале.
С 01:31 9 апреля в Воронежской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Оперативные службы определяют последствия от падения дрона на земле.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал глава региона, добавив, что уровень опасности атаки беспилотников в регионе остается на высоком уровне.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
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#бпла
#режим
#пво
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«Максимум внимания»: Появились детали совещания Зеленского с генералами
Зеленский: к Харькову приковано наибольшее внимание командования
09 апреля 2024, 05:14

Харьков является главной темой на совещаниях украинского верховного командования. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает РИА Новости.
«Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной», — заявил президент.
Как утверждает Зеленский, Киев активно работает над усилением систем противовоздушной обороны в Харькове совместно с западными партнерами.

На прошлой неделе отставной генерал украинской, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что положение ВСУ в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне тяжелое. Он обратил внимание, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.

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«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром

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#совещание
#новости
#владимир зеленский
#киев
#Харьков
#украина
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В Полтавской области Украины прогремел взрыв
«Страна»: В Полтавской области Украины произошли взрывы
09 апреля 2024, 03:51

Фото: istock / RamonCast

В Полтавской области Украины прогремело несколько взрывов. Об этом информирует украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой и Хмельницкой областях страны.

Стоит отметить, что Минобороны РФ пока не сообщало о нанесении ударов по целям, расположенным в вышеуказанных регионах.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром

#минобороны рф
#карты
#страны
#онлайн
#взрыв
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Вблизи Севастополя над морем уничтожили воздушную цель
Развожаев: Рядом с Севастополем сработала система уничтожения воздушной цели
09 апреля 2024, 02:52

Фото: istock / e-crow

В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
Так Развожаев объяснил громкие звуки, о которых сообщали местные жители. Городской глава отметил, что объекты инфраструктуры в Севастополе не пострадали.

«В городе все спокойно», — подытожил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
#жители
#севастополь
#крым
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Взрывы произошли в Одесской области
«Дом»: В Одесской области прогремели взрывы
09 апреля 2024, 02:21

Фото: istock / Multipedia

В Одесской области на юге Украины прогремели взрывы. Об этом информирует телеканал «Дом».
Детали не приводятся, местные власти ситуацию не комментируют.

Сейчас в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой областях действует воздушная тревога.

До этого сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром

#опасность
#тревога
#вс рф
#воздушная тревога
#одесса
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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
09 апреля 2024, 01:51

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует ГУ МЧС региона в Телеграм-канале.
«Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов!», — сказано в сообщении ведомства.
Министерство призвало местных жителей соблюдать спокойствие.

До этого стало известно, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#опасность
#бпла
#беспилотник
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