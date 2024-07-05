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Сроки носки формы в зоне спецоперации отменены приказом министра обороны России. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.
«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне... Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему (бойцу — Прим. ред.) это выдается, всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал Евкуров.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима с конца февраля 2022 года.
Москва обсуждает вопрос урегулирования конфликта миром с представителями разных государств. Сегодня президент РФ Владимир Путин встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер отметил важность завершения боевых действий полностью, не ограничиваясь лишь временными мерами по их заморозке.
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Никита Кротов