WP: спонсоры демократов призывают Байдена сняться с выборов президента США

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Группа крупных спонсоров демократов, общественных деятелей и бизнесменов отправили письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», – приводит издание часть обращения, которое подписали 168 человек.Авторы письма заявляют, что приход к власти Дональда Трампа повлечет за собой серьезные риски для США. Спонсоры считают, что после этого страну якобы ждут «глобальная и внутренняя нестабильность, отказ от союзников, клановый капитализм, политическое возмездие и дальнейшее ущемление прав женщин и других групп населения».
В письме с неприкрытой лестью указывается, что Байден должен передать дальнейшую инициативу так же, как это сделал Джордж Вашингтон.
«В этот важный момент для нашей страны пришло время закрепить ваше наследие, передав факел точно так же, как это сделал Джордж Вашингтон», – подчеркивается в обращении.Накал страстей в США вырос после теледебатов Трампа и Байдена в Атланте. После выступления в стране начали активно обсуждать физические способности действующего президента управлять государством.
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.
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