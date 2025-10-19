Трамп призвал Зеленского принять условия Путина или быть уничтоженным РФ
Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его согласиться с условиями президента России Владимира Путина для урегулирования конфликта. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на информированный источник.
Трамп отметил, что в противном случае Россия может уничтожить Украину. Встреча двух лидеров неоднократно перерастала в перепалку. По информации издания, глава Белого дома в ходе дискуссии постоянно ругался, а беседа проходила в крайне напряжённой атмосфере.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по вопросу территорий. Он сообщил, что основой для переговоров может стать текущая линия фронта. Зеленский подчеркнул, что Украина готова обсуждать любой формат такой встречи.
Помимо этого, лидер киевского режима заявил о желании встретиться с европейскими лидерами по поводу закупок оружия США.
