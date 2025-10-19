Трамп призвал Зеленского принять условия Путина или быть уничтоженным РФ

19 октября 2025, 21:17

Трамп призвал Зеленского принять условия Путина для урегулирования конфликта

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его согласиться с условиями президента России Владимира Путина для урегулирования конфликта. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на информированный источник.