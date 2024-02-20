Еврокомиссия выделит Украине и Молдове больше 80 млн евро на жильё и воду

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Еврокомиссия объявила о выделении 75 млн евро Украине и ещё восьми млн – Молдове. Деньги будут направлены на гуманитарные проекты.
Как говорится в официальном заявлении на сайте ЕК, под гуманитарными проектами понимаются базовые потребности: жильё, чистая вода, образование, медицины и защита.
Отмечается, что в общей сумме с 2022 года Еврокомиссия направила на гуманитарные проекты на фоне специальной военной операции 926 млн евро. Большая часть из них ушли непосредственно в Киев.
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«Мы продолжим внимательно следить за меняющимися потребностями на местах, чтобы реагировать на самые насущные гуманитарные проблемы», — заявил член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
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Екатерина Шмакова