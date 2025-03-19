Европа не сможет критиковать РФ после отказа от ударов по энергетике Украины

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Согласие России на прекращение ударов по объектам энергетики Украины лишит страны Европы возможности обвинять Москву в нежелании добиться мирного урегулирования конфликта. Так считает бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев.
«Я так понимаю, Владимир Путин не мог полностью отказать Трампу по всем вопросам. По этой причине какое-то движение вперёд в виде взаимного моратория на удары по энергетике (было осуществлено — ред.). Причём, как сообщил Стив Уиткофф, мораторий будет касаться не только энергетики, но и всей инфраструктуры», — отметил Царев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он пояснил, что идею отказа ударов по инфраструктуре Франция и Великобритания. Получается, что Москва поддержала именно их предложение. Теперь же ни Париж, ни Лондон не смогут критиковать Россию за неготовность к миру.
При этом политолог Иван Мезюхо отмечает в беседе с «Известиями», что Великобритания и Евросоюз не принимают участие в переговорах России и США по мирному урегулированию на Украине.
«Подключение европейцев в лице ЕС и, возможно, Великобритании к переговорному процессу возможно, но не на условиях равных. Сегодня на равных общаются непосредственно главы великих сверхдержав, это президенты России и США. Европейцы вынесены за скобки. По большому счету Европа борется за краешек стола Трампа на будущих переговорах с Россией по Украине», — считает Мезюхо.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день происходят предварительные переговоры, а не те, которые уже должны завершиться чем-то глобальным.
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