Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом, который состоится в среду, 19 марта. Об этом президент Украины сообщил на выступлении для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом. Во время беседы планируется обсудить пути возможного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский заявил, что не сомневается в победе его страны в конфликте с Россией.
Политолог Леонид Крутаков в беседе с «Радио 1» заявил, что не доверяет словам Владимира Зеленского и не считает его украинским лидером.
По его словам, помощь США Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будет заключена большая сделка с Россией, потому что для Дональда Трампа важно, чтобы эта договоренность не выглядела как российская победа.
Леонид Крутаков добавил, что личная встреча лидеров стран может произойти только тогда, когда будут обсуждены все теневые стороны и подпишется конечный документ.
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«Он лидер определенной группировки. И война для этой группировки — единственный шанс остаться у украинского руля. Поведение Зеленского свидетельствует о том, что западные коррупционные схемы и деньги ему важнее, чем политические интересы. Любой порядочный, политически заряженный человек должен подать в отставку и отказаться от игры. А то, что он остается, свидетельствует о том, что он погряз в деньгах», — объяснил эксперт.
По его словам, помощь США Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будет заключена большая сделка с Россией, потому что для Дональда Трампа важно, чтобы эта договоренность не выглядела как российская победа.
«Америке надо, чтобы они выглядели миротворцами и победителями, и самый ключевой момент для них — сохранить мировую финансовую долларовую архитектуру. Это их логово, источник их богатства и власти. Пока все страны держат свои резервы в долларах, пока все расчеты идут в долларах, они держатся. Если доллар уйдет или хотя бы половина мира перейдет на расчеты в другой валюте, то мы увидим крах США», — сказал политолог.
Леонид Крутаков добавил, что личная встреча лидеров стран может произойти только тогда, когда будут обсуждены все теневые стороны и подпишется конечный документ.
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Анастасия Панченко