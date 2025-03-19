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В США оценили действия России в рамках переговоров по Украине

Уиткофф: Россия в рамках переговоров по Украине проявляет добросовестность
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Российская сторона проявляет добросовестность в рамках переговоров по конфликту на Украине, заявил Bloomberg TV спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я склонен верить, что президент (РФ Владимир) Путин действует добросовестно. Он сказал президенту (США Дональду Трампу — прим. ред.), что будет действовать добросовестно, я верю его словам», — прокомментировал он.
Спецпосланник добавил, что у него есть данные о том, что президент России Владимир Путин приказал спустя десять минут после беседы с Трампом не трогать энергетическую инфраструктуру Украины.

«Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы», — резюмировал Уиткофф.
Ранее Стив Уиткофф заявил, через сколько Вашингтон может добиться полного прекращения боевых действий на Украине.

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Политолог Крутаков: ключевой момент для США в СВО — сохранить власть доллара
19 марта 2025, 17:32

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом, который состоится в среду, 19 марта. Об этом президент Украины сообщил на выступлении для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом. Во время беседы планируется обсудить пути возможного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский заявил, что не сомневается в победе его страны в конфликте с Россией.
Политолог Леонид Крутаков в беседе с «Радио 1» заявил, что не доверяет словам Владимира Зеленского и не считает его украинским лидером.

«Он лидер определенной группировки. И война для этой группировки — единственный шанс остаться у украинского руля. Поведение Зеленского свидетельствует о том, что западные коррупционные схемы и деньги ему важнее, чем политические интересы. Любой порядочный, политически заряженный человек должен подать в отставку и отказаться от игры. А то, что он остается, свидетельствует о том, что он погряз в деньгах», — объяснил эксперт.

По его словам, помощь США Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будет заключена большая сделка с Россией, потому что для Дональда Трампа важно, чтобы эта договоренность не выглядела как российская победа.

«Америке надо, чтобы они выглядели миротворцами и победителями, и самый ключевой момент для них — сохранить мировую финансовую долларовую архитектуру. Это их логово, источник их богатства и власти. Пока все страны держат свои резервы в долларах, пока все расчеты идут в долларах, они держатся. Если доллар уйдет или хотя бы половина мира перейдет на расчеты в другой валюте, то мы увидим крах США», — сказал политолог.

Леонид Крутаков добавил, что личная встреча лидеров стран может произойти только тогда, когда будут обсуждены все теневые стороны и подпишется конечный документ.

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Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175
19 марта 2025, 17:04

Фото: istockphoto/vladj55

Обмен военнопленными по формуле 175 на 175 провели Россия и Украина, доложили в Минобороны РФ.
«19 марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — уточнили в ведомстве.
В МО РФ добавили, что в качестве жеста доброй воли украинской стороне переданы 22 тяжелораненых боевика, которым нужна срочная помощь медиков.

Что касается освобожденных из плена российских бойцов, они отправятся из Белоруссии в РФ для прохождения соответствующего лечения и реабилитации. Посредником в обмене выступили ОАЭ, заключили в Минобороны.

Ранее были названы примерные сроки прекращения боевых действий на Украине.

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В США назвали примерные сроки прекращения огня на Украине
Уиткофф: США могут добиться полного прекращения огня на Украине за пару недель
19 марта 2025, 16:29

Фото: istockphoto/sb2010

Американская сторона может добиться полного прекращения огня на Украине за пару недель, заявил Bloomberg TV спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Переговоры о полноценном перемирии будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем выполнить задачу за пару недель», — сказал собеседник.
Уиткофф добавил, что встречи представителей США и РФ начнутся в Саудовской Аравии в грядущие понедельник или вторник для согласования условий по прекращению огня. По словам спецпосланника, сначала это будет диалог на уровне экспертов.

Уиткофф также не исключил возможность личной встречи президентов России и США.

Ранее сообщалось, кто анонсировал телефонную беседу с Трампом.

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В Подмосковье выделили ещё 200 млн рублей на выплату бойцам СВО вместо участка
19 марта 2025, 16:13

Фото: iStock / Oleg Elkov

Власти Подмосковья дополнительно выделили 200 млн рублей для выплат участникам спецоперации вместо земельных участков. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В этом году в Московской области по поручению губернатора была введена новая мера поддержки – выплата 500 тыс. рублей взамен земли. Всего на это в региональном бюджете было предусмотрено свыше 300 млн рублей.
«В Подмосковье для бойцов и их семей предусмотрено около 30 региональных мер поддержки. Востребованы и компенсация за детский сад, и реабилитация, и бесплатный детский отдых. Вместе с госфондом «Защитники Отечества» мы сопровождаем каждую семью военного, помогаем решить все вопросы», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, единовременную денежную выплату могут получить участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в ходе участия в СВО, являющиеся ветеранами боевых действий. На день завершения участия в специальной военной операции они должны иметь место жительства в Московской области.

В случае гибели ветерана выплату предоставят его семье.

Опция доступна на региональном портале госуслуг.

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ВС РФ завершают разгром группы ВСУ в Курской области — Путин
19 марта 2025, 15:10

Фото: istockphoto/zim286

Разгром группировки ВСУ завершают российские военнослужащие, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. Слова главы государства приводит РИА Новости.
«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — произнес президент.
Украина вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе сегодня продолжаются. Недавно Путин заявлял, что Курская область должна быть освобождена от противника в ближайшее время. Верховный главнокомандующий поблагодарил войска, выразив уверенность, что все боевые задачи будут выполнены.

Ранее в Минобороны докладывали об атаке со стороны ВСУ на Кубань.

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