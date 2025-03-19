В США оценили действия России в рамках переговоров по Украине

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Российская сторона проявляет добросовестность в рамках переговоров по конфликту на Украине, заявил Bloomberg TV спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я склонен верить, что президент (РФ Владимир) Путин действует добросовестно. Он сказал президенту (США Дональду Трампу — прим. ред.), что будет действовать добросовестно, я верю его словам», — прокомментировал он.Спецпосланник добавил, что у него есть данные о том, что президент России Владимир Путин приказал спустя десять минут после беседы с Трампом не трогать энергетическую инфраструктуру Украины.
«Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы», — резюмировал Уиткофф.Ранее Стив Уиткофф заявил, через сколько Вашингтон может добиться полного прекращения боевых действий на Украине.
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Никита Кротов