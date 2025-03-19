В США назвали примерные сроки прекращения огня на Украине

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Американская сторона может добиться полного прекращения огня на Украине за пару недель, заявил Bloomberg TV спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Переговоры о полноценном перемирии будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, мы сможем выполнить задачу за пару недель», — сказал собеседник.Уиткофф добавил, что встречи представителей США и РФ начнутся в Саудовской Аравии в грядущие понедельник или вторник для согласования условий по прекращению огня. По словам спецпосланника, сначала это будет диалог на уровне экспертов.
Уиткофф также не исключил возможность личной встречи президентов России и США.
Ранее сообщалось, кто анонсировал телефонную беседу с Трампом.
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Никита Кротов