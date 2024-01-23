«Европа в панике»: Союзники Киева осознали, что ВСУ не в состоянии противостоять ВС РФ

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Союзники Киева впали в панику из-за давления российской армии на Вооружённые силы Украины, об этом написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«Европейские и американские союзники Зеленского, все еще заявляющие, что хотят предоставить ему желанную военную и финансовую помощь, понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», — прокомментировал ситуацию Брайен.
Он также отметил, что на Запада безумно боятся возможного вооружённого конфликта с Россией, в случае её победы на полях специальной военной операции. Именно поэтому страны-члены Североатлантического альянса всеми силами стараются усилить военный потенциал организации.
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Евгения Парфентьева