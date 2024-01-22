Мосийчук: Из-за халатности командования ВСУ погибли 16 украинских бойцов

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Из-за халатности командования украинского командования в результате ракетного удара ВС РФ в Мирнограде погибли 16 бойцов ВСУ, об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук в своём Telegram-канале.
Напомним, российские силы нанесли удар по позициям бойцов ВСУ, расположенным в городе Мирноград подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
По его словам, в результате ракетного удара погибли 16 украинских боевиков, а ещё 20 остаются под завалами. Мосийчук также отметил, что в здании, по которому был нанесён удар, находились как раненые, так и ограниченно годные украинские бойцы.
При этом, официальные источники на Украине этот удар пока никак не прокомментировали.
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«В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено», — отметил Мосийчук.
При этом, официальные источники на Украине этот удар пока никак не прокомментировали.
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Евгения Парфентьева