Французский наемник опубликовал фото с оружием с Украины

Фото: istock / Dmitry Belyaev
Французский наемник Алексис Дрион, чье имя внесено в списке тех, кто находился в Харькове во время удара Вооруженных сил России по расположению иностранных наемников, присутствовал на Украине и был замечен на фото с оружием в руках. Об этом информирует РИА Новости.
«Дрион действительно был на Украине с оружием в руках, об этом свидетельствуют фотографии в социальной сети Facebook*», — сообщает издание.Последние сообщения на странице было опубликовано в июне 2023 года. Известно, что профиль создан еще в 2011 году. На странице, в основном, размещены фотографии с минимумом текста. Дрион, согласно списку, который подготовили французские волонтеры из организации SOS Donbass, родился 13 июня 1986 года.
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