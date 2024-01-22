ВС РФ ликвидировали сына французского генерала Дриона ударом в Харькове

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При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, был убит сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион. Вместе с ним также был ликвидирован его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар из потомственной военной династии Франции. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, ликвидированный 16 января Дрион является сыном Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Молодой военный вступил в ряды ВСУ в прошлом году и служил во 2-м батальоне Международного легиона.
Вместе с ним был также убит его напарник Бенар. Он прибыл на Украину в 2022 году, однако тогда он не получил желаемой позиции в ВСУ и вернулся домой. Спустя год он все же присоединился к 5-й штурмовой украинской бригаде.
При этом остальные уничтоженные и раненные в ходе российского удара наёмники были признанными активистами нацистских группировок Франции и других стран Евросоюза. Издание уточняет, что многие из них были уволены со службы за недостойное поведение, после чего они направились на Украину для участия в боевых действиях против армии России.
Всего за время спецоперации российские силы ликвидировали порядка ста французских наемников.
Напомним, на прошлой неделе российская армия нанесла удар по базе наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, 60 погибших военных были гражданами Франции.
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Вместе с ним был также убит его напарник Бенар. Он прибыл на Украину в 2022 году, однако тогда он не получил желаемой позиции в ВСУ и вернулся домой. Спустя год он все же присоединился к 5-й штурмовой украинской бригаде.
Всего за время спецоперации российские силы ликвидировали порядка ста французских наемников.
Напомним, на прошлой неделе российская армия нанесла удар по базе наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, 60 погибших военных были гражданами Франции.
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Элина Позднякова