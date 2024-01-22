ВС РФ ликвидировали сына французского генерала Дриона ударом в Харькове

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, однако другим государствам помешать не может и не хочет. Об этом Сийярто сообщил журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел канал М1.