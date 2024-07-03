Европейский эксперт рассказал об успехах России в зоне СВО

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Россия научилась бороться с западным вооружением, активно модернизирует собственную армию и в целом делает успехи на фронте. Об этом сообщил в интервью изданию PL чешский аналитик Ярослав Штефец.
«Но в чем российская армия продвинулась очень далеко, так это способность противостоять все более высокотехнологичному западному оружию, постепенно пересекающему все новые и новые «запретные» линии. Я имею в виду смертоносность этого оружия и разрешение на его применение против территории Российской Федерации Соединенными Штатами и другими государствами. Россияне также значительно улучшили свою систему командования и управления», — считает аналитик.
Помимо военных успехов, Штефец напомнил об укреплении взаимосвязей Москвы с Тегераном, Пхеньяном и Пекином. Поддержка данных стран России является большим внешнеполитическим успехом, заявил он.
Резюмируя, аналитик подчеркнул, что несмотря на колоссальное количество западных санкций российская экономика показывает уверенный подъем. Рост ВВП, по данным МВФ, считается самым высоким среди развитых мировых экономик.
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