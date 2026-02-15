Достижения.рф

Захарова прокомментировала грубое высказывание Зеленского в адрес Орбана в Мюнхене
Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в оскорбительных выпадах в адрес Венгрии. Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.



Захарова напомнила, что, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима пренебрежительно отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Зеленский заявил, что венгерский лидер думает лишь о росте собственного живота, а не об увеличении армии для защиты Будапешта от якобы «возвращения российских танков» на улицы европейского города.

Трамп поддержал Орбана на предстоящих парламентских выборах
«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала официальный представитель МИД РФ.
Отметим, что Орбан в ответ на «возмущения» Зеленского напомнил ему о безуспешных попытках Украины вступить в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что Будапешт не поддастся на хамские замечания Киева.

Ранее «Радио 1» передавало, что президент Финляндии Александр Стубб вступил в перепалку с директором Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеалой Нгози во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции.
Мария Моисеева

