Захарова осудила хамский выпад Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в оскорбительных выпадах в адрес Венгрии. Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.
Захарова напомнила, что, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима пренебрежительно отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Зеленский заявил, что венгерский лидер думает лишь о росте собственного живота, а не об увеличении армии для защиты Будапешта от якобы «возвращения российских танков» на улицы европейского города.
«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала официальный представитель МИД РФ.Отметим, что Орбан в ответ на «возмущения» Зеленского напомнил ему о безуспешных попытках Украины вступить в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что Будапешт не поддастся на хамские замечания Киева.
Ранее «Радио 1» передавало, что президент Финляндии Александр Стубб вступил в перепалку с директором Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеалой Нгози во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции.