Захарова осудила хамский выпад Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии

15 февраля 2026, 00:56

Захарова прокомментировала грубое высказывание Зеленского в адрес Орбана в Мюнхене

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в оскорбительных выпадах в адрес Венгрии. Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.





Захарова напомнила, что, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава киевского режима пренебрежительно отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Зеленский заявил, что венгерский лидер думает лишь о росте собственного живота, а не об увеличении армии для защиты Будапешта от якобы «возвращения российских танков» на улицы европейского города.





«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала официальный представитель МИД РФ.