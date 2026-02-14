Стубб устроил перепалку в Мюнхене на тему размеров
Стубб поспорил с главой ВТО Нгози на конференции в Мюнхене
Президент Финляндии Александр Стубб вступил в перепалку с директором Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеалой Нгози во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.
Поводом для конфликта стали слова главы ВТО о том, что Финляндия относится к «малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой». Финского лидера возмутили слова Нгози о размерах его страны, и он перешел на личности.
«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — сказал он.Ранее сообщалось, что Стубб вместе с лидерами других европейских стран состоит в закрытом групповом чате, где они обсуждают действия президента США Дональда Трампа.