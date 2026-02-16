Politico: Каллас не сдержала эмоций на конференции в Мюнхене
Глава европейской дипломатии привлекла внимание СМИ реакцией на выступление представителя США на Мюнхенской конференции по безопасности. Её мимика быстро стала вирусной в соцсетях.
Как пишет Politico, Кая Каллас получила шуточную «награду» за самую выразительную реакцию на слова Майк Уолтц. По версии издания, она обошла генсека НАТО Марк Рютте.
В материале отмечается, что Каллас не скрывала скептицизма, когда американский дипломат говорил о заявлениях Вашингтона по поводу прекращения конфликтов. Журналисты обратили внимание на сжатые губы и надутые щёки политика.
По версии издания, кадры с её реакцией активно разошлись в интернете и стали поводом для обсуждений. Некоторые пользователи назвали это отражением напряжения в отношениях между Европой и США.
