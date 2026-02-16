Politico: Каллас не сдержала эмоций на конференции в Мюнхене

16 февраля 2026, 12:56

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава европейской дипломатии привлекла внимание СМИ реакцией на выступление представителя США на Мюнхенской конференции по безопасности. Её мимика быстро стала вирусной в соцсетях.