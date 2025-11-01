Достижения.рф

Европейский банк Revolut массово блокирует счета россиян

Банк Revolut массово блокирует счета россиян из-за санкций Запада
Блокировка счетов российских клиентов европейского банка Revolut объясняется необходимостью соблюдать западные санкции в отношении России. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс‑службу финучреждения.



По новым ограничениям США, ЕС и Великобритании западным финорганизациям запрещается оказывать платёжные и электронно‑денежные услуги гражданам России и Белоруссии, если у них нет действующего постоянного или временного вида на жительство в странах ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтенштейне или Швейцарии.

Ещё одним основанием для блокировки является отсутствие у таких лиц гражданства перечисленных государств.

Revolut, как глобально регулируемое учреждение, обязуется неукоснительно выполнять эти ограничения, поэтому рассылал клиентам запросы на предоставление соответствующих подтверждений и блокировал счёта тех, кто не предоставил документы в установленные сроки.

Ранее Revolut, работающий преимущественно в цифровом формате без широкой сети отделений в ЕС и Великобритании, был одной из немногих европейских организаций, открывавших счета россиянам. После введения 19‑го пакета европейских санкций многим российским клиентам банка стали приходить требования прислать копии видов на жительство, а некоторым и уведомления о блокировке счёта.

