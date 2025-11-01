Европейский банк Revolut массово блокирует счета россиян

01 ноября 2025, 18:34

Банк Revolut массово блокирует счета россиян из-за санкций Запада

Фото: istockphoto/designer491

Блокировка счетов российских клиентов европейского банка Revolut объясняется необходимостью соблюдать западные санкции в отношении России. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс‑службу финучреждения.