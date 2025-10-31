Лукашенко назвал Европу «вонючей»

31 октября 2025, 14:27

Лукашенко заявил, что «вонючая» Европа будет платить Белоруссии за воздух

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

«Вонючая» Европа в будущем будет платить Белоруссии за воздух. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, посетив Березинский биосферный заповедник.





По его словам, которые приводит БелТА, сейчас Европа «вместо того, чтобы платить, начинает душить санкциями».

«Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — сказал белорусский лидер.