Зеленский ввёл санкции против освещающих события вокруг УПЦ журналистов
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 14 членов Союза православных журналистов (СПЖ) и сотрудников местного телеканала, освещающих ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Документ опубликовали на сайте офиса главы киевского режима.
Согласно указу, к фигурантам санкционного списка применяются персональные специальные экономические и ограничительные меры, включая блокировку активов, аннулирование лицензий и визитов, прекращение торговых и культурных соглашений, а также лишение государственных наград Украины.
Как сообщает СПЖ, инициатором введения санкций выступила Служба безопасности Украины (СБУ). В документе также содержится поручение Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), Нацбанку и другим ведомствам контролировать реализацию мер и оценивать их эффективность.
Кроме того, украинским провайдерам предписаи заблокировать доступ к сайту Союза православных журналистов и связанным с ним социальным сетям.
Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, должно уведомить ЕС, США и другие страны о введении санкций и попросить ввести аналогичные ограничения против указанных лиц.
