Зеленский ввёл санкции против освещающих события вокруг УПЦ журналистов

31 октября 2025, 20:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 14 членов Союза православных журналистов (СПЖ) и сотрудников местного телеканала, освещающих ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Документ опубликовали на сайте офиса главы киевского режима.