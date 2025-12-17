На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтезавод
На нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани загорелось технологическое оборудование и трубопровод. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края.
Пожар возник после падения обломков беспилотников. Спасательные службы ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. Пострадавших на заводе нет. При этом в Славянском районе куски БПЛА ранили двух человек. Медики госпитализировали пострадавших и оказывают им помощь.
Помимо этого, фрагменты дронов упали в частном секторе Славянска-на-Кубани и в посёлке Прибрежный. Они повредили не менее пяти частных домов. Части обнаружили в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский, где также пострадали жилые строения. В Красноармейском районе нашли обломки беспилотников по девяти адресам.
