Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области

17 декабря 2025, 12:44

Минобороны РФ сообщило об освобождении Герасимовки в Днепропетровской области

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.