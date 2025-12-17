Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, российские войска нанесли удары по живой силе и военной технике механизированных и штурмовых бригад, а также трех штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны. Поражения зафиксированы в районах Андреевки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также в Терноватом, Гуляй-Поле и Косовцево в Запорожской области.
Украинская сторона понесла потери в количестве до 235 человек. Кроме того, уничтожены два танка, один бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV американского производства, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу M777 американского производства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
