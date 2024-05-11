Евросоюз не будет отправлять войска в бои на Украине, сказано в черновике документа ЕС

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Европейский союз одобрил черновик соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности, об этом сообщает издание Die Welt.
Гарантии безопасности, которые киевским властям намерен предоставить Евросоюз, не предусматривают отправку войск для участия в боях в составе Вооружённых сил Украины.
Уточняется, что в настоящий момент условия документа обсуждаются с Киевом.
Гарантии безопасности будут действовать, пока Украина не вступит в состав Европейского союза или Североатлантического альянса.
Ранее представитель Евросоюза попытался оправдать Киев за несоблюдение прав человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что в настоящий момент условия документа обсуждаются с Киевом.
Гарантии безопасности будут действовать, пока Украина не вступит в состав Европейского союза или Североатлантического альянса.
Ранее представитель Евросоюза попытался оправдать Киев за несоблюдение прав человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева