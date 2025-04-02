Евросоюз не может заменить США в поставках военной помощи на Украину

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У Евросоюза не получается заменить США в поставках военной помощи на Украину. Об этом пишут argumneti.ru. Однако из обещанных американцами 69 млрд долларов предоставлено лишь 13,6 млрд из-за завышенных оценок стоимости вооружений и расходов Вашингтона, не относящиеся напрямую к Украине.
«Европейский Союз остается ведущим донором, выделившим 65,7 млрд долларов на военную помощь. Сейчас ЕС разрабатывает программу финансирования оборонной промышленности на сумму до 800 млрд евро, а также создает механизм для совместных закупок вооружения. Великобритания заключила долгосрочное соглашение, предусматривающее ежегодные поставки на сумму 3,6 млрд долларов», — отмечает издание.Тем временем профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина рассказала, как Европа намерена поступать в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. В беседе с RT политолог пояснила, что приход к власти республиканца дал понять, что Штаты не будут тратиться на союзников, а начнут аккумулировать деньги внутри страны.
«Поэтому сейчас задача европейцев — пересидеть Трампа и его администрацию. Они полагают, что все изменится с приходом к власти демократов или другой республиканской администрации», — отметила эксперт.Читайте также:
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