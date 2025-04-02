Евросоюз не может заменить США в поставках военной помощи на Украину

Киев использует мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины для того, чтобы перебросить резервы ВСУ под Славянск и Краматорск, отремонтировать железные дороги. Об этом рассказал эксперт Виталий Киселёв со ссылкой на источники в пророссийском подполье.