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Евросоюз не может заменить США в поставках военной помощи на Украину

Фото: istockphoto/artJazz

Фото: istockphoto/artJazz

У Евросоюза не получается заменить США в поставках военной помощи на Украину. Об этом пишут argumneti.ru. Однако из обещанных американцами 69 млрд долларов предоставлено лишь 13,6 млрд из-за завышенных оценок стоимости вооружений и расходов Вашингтона, не относящиеся напрямую к Украине.
«Европейский Союз остается ведущим донором, выделившим 65,7 млрд долларов на военную помощь. Сейчас ЕС разрабатывает программу финансирования оборонной промышленности на сумму до 800 млрд евро, а также создает механизм для совместных закупок вооружения. Великобритания заключила долгосрочное соглашение, предусматривающее ежегодные поставки на сумму 3,6 млрд долларов», — отмечает издание.
Тем временем профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина рассказала, как Европа намерена поступать в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. В беседе с RT политолог пояснила, что приход к власти республиканца дал понять, что Штаты не будут тратиться на союзников, а начнут аккумулировать деньги внутри страны.
«Поэтому сейчас задача европейцев — пересидеть Трампа и его администрацию. Они полагают, что все изменится с приходом к власти демократов или другой республиканской администрации», — отметила эксперт.
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Стало известно, почему Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений
Бывший нардеп Олейник: Зеленский часто меняет позицию из-за наркозависимости
02 апреля 2025, 22:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений, меняет свою позицию и отдает «дурацкие приказы» из-за наркотической зависимости, допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что излишняя эмоциональность и оскорбительные реплики лидера киевского режима могут говорить о возбужденном состоянии сознания после принятия «очередной дозы».
«Человек забывает, что говорил вчера. Например, со сделкой по редкоземельным металлам он так запутал себя и [президента США Дональда] Трампа, что уже неясно, о чем они договаривались. Минимум логики, больше эмоций, оскорблений, причем на грани недопустимого — это как раз признаки депрессии или возбужденного состояния от очередной дозы», — поделился экс-нардеп.
Олейник добавил, что Зеленскому могут проводить специальные медицинские процедуры перед записью ежедневных видеообращений, которые он выкладывает в соцсетях.
«У него же «видосики» каждый вечер должны выходить. Поэтому, вероятно, к вечеру делается какая-то процедура, после чего он записывает и выкладывает свое видео», — считает он.
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ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР
«Луганскгаз»: ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР
02 апреля 2025, 20:15

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украинские войска вновь нарушили частичное перемирие и мораторий на атаки по энергетическим объектам, ударив по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Луганскгаз».
Отмечается, что удар пришёлся на узел предотвращения гидратообразования. Последствиями атаки стало повреждение станции и возгорание.

Также в результате обстрела ВСУ без газа остались свыше 11 тысяч жителей.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина по факту не присоединилась к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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#украина
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#газ
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Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны
02 апреля 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с руководителем дубненской Ассоциации ветеранов СВО, участником спецоперации Максимом Большаковым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Встреча началась с сюрприза. Большаков вручил главе Дубны медаль «За службу Родине» от войсковой части за помощь. Он также попросил Тихомирова оставить послание для военнослужащих на флаге наукограда.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В ходе встречи в городской администрации обсудили работу ассоциации. В Дубне для организации уже выделили помещение.
«Город будет продолжать оказывать участникам СВО всю необходимую поддержку. Мы всегда рядом», – заверил Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Сегодня более 100 дубненцев находятся в СВО. Участники встречи обсудили вопросы, которые волнуют многих бойцов и их семьи. Одной из тем стало взаимодействие с соцзащитой, предоставление поддержки и выплат участникам СВО, их трудоустройство на городских предприятиях и в муниципальных учреждениях.
«Особенно важно помогать семьям бойцов. Многим, особенно тем, кто потерял своих родных, сейчас приходится тяжело», – отметил Большаков.
Ассоциация ветеранов СВО была создана по инициативе президента. В Подмосковье она заработала по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

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#московская область
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Рогов: ВС РФ уничтожили командный пункт беспилотников ВСУ в ДНР
02 апреля 2025, 15:52

Фото: iStock/NiseriN

В Дружковке (ДНР) российские военные ликвидировали командный пункт БПЛА 56-й бригады ВСУ, тем самым лишили противника возможности координации массированных запусков дронов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что были убиты и тяжело ранены около двух десятков боевиков, уничтожено большое количество оборудования, включая беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Ранее российский военкор Владимир Романов заявил, что ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области. Противник смог зайти в населённый пункт, но оказался в ловушке.

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#беспилотник
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В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия
02 апреля 2025, 15:18

Фото: iStock/Olena_Z

Киев использует мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины для того, чтобы перебросить резервы ВСУ под Славянск и Краматорск, отремонтировать железные дороги. Об этом рассказал эксперт Виталий Киселёв со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
«Вот это вот перемирие, которое якобы у нас существует, идёт на пользу только украинской стороне», — передаёт слова эксперта ТАСС.
Киселёв отметил, что Украина укрепляет энергетическое снабжение железных дорог, что в будущем позволит осуществлять переброску подкреплений более эффективно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

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#рф
#вс рф
#всу
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