Владимир Зеленский
У Владимира Зеленского есть некоторые шансы переизбраться на второй срок в случае проведения выборов на Украине, так как в стране «зачищено» политическое поле и нет конкуренции. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, решающим фактором для победы станет поддержка Запада.
«Скорее всего, западные игроки будут поддерживать разных кандидатов. Континентальная Европа, вероятно, останется на стороне Зеленского. Англичане делают ставку на Залужного. А вот американцы, по-моему, героически ищут своего кандидата, но пока никак не могут найти. И что они вообще хотят — тоже не до конца понятно», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в среде президента США Дональда Трампа есть негативно настроенные к России советники. В разговоре с RT аналитик призвал не относиться всерьез к подобным заявлениям, так как основное направление противостояния для нынешней администрации — это Иран и Китай.
«Понятно, что фанатов России, конечно, в Совете по нацбезопасности не имеется. Но в основном у них настрой такой, что Китай и Иран для них — приоритет в плане конкуренции и противостояния, а не Россия. Поэтому в данном случае я бы не стал так уж всерьез воспринимать эту публикацию», — поделился американист.Читайте также:
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