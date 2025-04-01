Стали известны шансы Зеленского избраться на второй срок

У Владимира Зеленского есть некоторые шансы переизбраться на второй срок в случае проведения выборов на Украине, так как в стране «зачищено» политическое поле и нет конкуренции. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, решающим фактором для победы станет поддержка Запада.