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Стали известны шансы Зеленского избраться на второй срок

Политолог Журавлев: Зеленский может переизбраться, так как нет конкуренции
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

У Владимира Зеленского есть некоторые шансы переизбраться на второй срок в случае проведения выборов на Украине, так как в стране «зачищено» политическое поле и нет конкуренции. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, решающим фактором для победы станет поддержка Запада.
«Скорее всего, западные игроки будут поддерживать разных кандидатов. Континентальная Европа, вероятно, останется на стороне Зеленского. Англичане делают ставку на Залужного. А вот американцы, по-моему, героически ищут своего кандидата, но пока никак не могут найти. И что они вообще хотят — тоже не до конца понятно», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в среде президента США Дональда Трампа есть негативно настроенные к России советники. В разговоре с RT аналитик призвал не относиться всерьез к подобным заявлениям, так как основное направление противостояния для нынешней администрации — это Иран и Китай.
«Понятно, что фанатов России, конечно, в Совете по нацбезопасности не имеется. Но в основном у них настрой такой, что Китай и Иран для них — приоритет в плане конкуренции и противостояния, а не Россия. Поэтому в данном случае я бы не стал так уж всерьез воспринимать эту публикацию», — поделился американист.
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Fox News: США могут ввести жесткие санкции против судов с нефтью России
01 апреля 2025, 22:48

Фото: istockphoto/TebNad

Вашингтон рассматривает возможность ввести жесткие санкции в отношении судов с российской нефтью. Об этом в соцсетях заявила журналистка американского телеканала Fox News Джеки Хейнрич, ссылаясь на источники.
«Администрация (Белого дома. — Прим. ред.) рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского «теневого флота», — сказано в сообщении.

По данным Хейнрич, в США оценили эффективность действующих рестрикций против РФ на «уровне 3 из 10». Касательно новых мер, американская сторона может попытаться запретить проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю, добавила журналистка.

Перед этим российский эксперт оценил возможность снятия санкций США с России.

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Pravda.Ru: ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе
01 апреля 2025, 22:41

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Об этом сообщает Pravda.Ru. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.
«Продолжают перемалываться штурмовые части ВСУ на окраинах Демидовки. За сутки бандеровцы три раза пытались прорваться в Поповку. По личному составу неприятеля нанесено огневое поражение. Несколько боевиков укрылись в заброшенном доме, где позже были ликвидированы дронами», — пишет издание.
В то же время житель Суджи Анатолий рассказал, как он вместе с семьей пережил оккупацию и как в его дом врывались боевики ВСУ. В беседе с RT он поделился, что украинские военные перевернули их жилище вверх дном, украли ноутбук, а после вырыли глубокие окопы в их огороде, угрожая убить, если семья покинет дом. По его словам, ВСУ портили технику и мебель, которую не могли увезти, не давали лекарств и постоянно грозили расстрелом.
«Как-то раз я готовила на костре во дворе дома с соседками, когда ворвался неадекватный нацист. Тыкал автоматом то в меня, то в соседку, а потом бросил под ноги гранату. Она не разорвалась, но мы сильно перепугались. Потом канистру с бензином прострелил. При этом он улыбался как-то дурковато», — поделилась Елена, жена Анатолия.
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Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям ВСУ 2 апреля
01 апреля 2025, 22:30

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Неформальное заседание СБ ООН по преступлениям украинских боевиков проведет Россия в среду, 2 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
«Тема — трехлетняя годовщина провокации в Буче [Киевской области] и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области», — сказано в публикации.
Полянский добавил, что в 2022 году Россия хотела созвать срочное заседание СБ, чтобы обсудить события в Буче, но британская сторона заблокировала инициативу, дабы замести следы провокации. Дипломат резюмировал, что РФ расскажет о преступлениях ВСУ на курском направлении.

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Политолог Дудаков: США смягчат санкции против РФ ради окончания конфликта
01 апреля 2025, 22:25

Фото: istockphoto/syahrir maulana

США с высокой долей вероятности решат смягчить санкции против России ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, ослабление ограничений может коснуться продовольственный сферы, удобрений или других отдельных аспектов.
«Плюс для России актуальны вопросы смягчения вторичных санкций, которые создают проблемы нашему нефтяному флоту и поставкам газа в другие страны», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Дудаков добавил, что России также важно смягчение санкций в банковском секторе, чтобы избавиться от проблем с транзакциями с рядом государств. По итогам окончания конфликта на Украине, считает он, вполне возможна реорганизация российско-американских отношений и смягчение или даже снятие санкций.
«В случае возможного перемирия, если оно случится, это уже само по себе сильно повлияет на наши отношения, учитывая, что сейчас, как мы видим, мы находимся на очень низкой точке, де-факто в состоянии гибридного конфликта между США и Россией», — указал политолог.
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Более 980 конкурсантов стартовали на чемпионате «Абилимпикс» в Подмосковье
01 апреля 2025, 22:07

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области начался региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Соревнованиях собрали 987 конкурсантов, в том числе десятерых участников спецоперации.
«Впервые в региональном чемпионате участвуют специалисты, получившие инвалидность при исполнении обязанностей в ходе проведения СВО. Уверена, что участие в чемпионате принесёт вам не только полезный опыт, но и новые знакомства. Желаю вам успехов», – обратилась к участникам с приветственным словом министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Состязания проходят по 69 компетенциям в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». В этом году в программу вошли такие новые направления, как «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».

Для участников подготовлены деловая, культурная и спортивная программы. Конкурсанты также смогут посетить мероприятия по профориентации, мастер-классы, ярмарку вакансий и фестиваль возможностей.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Чемпионат продлится до 11 апреля. Победители будут представлять Подмосковье на национальном этапе.

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