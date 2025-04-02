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Стало известно, почему Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений

Бывший нардеп Олейник: Зеленский часто меняет позицию из-за наркозависимости
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений, меняет свою позицию и отдает «дурацкие приказы» из-за наркотической зависимости, допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что излишняя эмоциональность и оскорбительные реплики лидера киевского режима могут говорить о возбужденном состоянии сознания после принятия «очередной дозы».
«Человек забывает, что говорил вчера. Например, со сделкой по редкоземельным металлам он так запутал себя и [президента США Дональда] Трампа, что уже неясно, о чем они договаривались. Минимум логики, больше эмоций, оскорблений, причем на грани недопустимого — это как раз признаки депрессии или возбужденного состояния от очередной дозы», — поделился экс-нардеп.
Олейник добавил, что Зеленскому могут проводить специальные медицинские процедуры перед записью ежедневных видеообращений, которые он выкладывает в соцсетях.
«У него же «видосики» каждый вечер должны выходить. Поэтому, вероятно, к вечеру делается какая-то процедура, после чего он записывает и выкладывает свое видео», — считает он.
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ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР
«Луганскгаз»: ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР
02 апреля 2025, 20:15

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украинские войска вновь нарушили частичное перемирие и мораторий на атаки по энергетическим объектам, ударив по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Луганскгаз».
Отмечается, что удар пришёлся на узел предотвращения гидратообразования. Последствиями атаки стало повреждение станции и возгорание.

Также в результате обстрела ВСУ без газа остались свыше 11 тысяч жителей.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина по факту не присоединилась к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны
02 апреля 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с руководителем дубненской Ассоциации ветеранов СВО, участником спецоперации Максимом Большаковым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Встреча началась с сюрприза. Большаков вручил главе Дубны медаль «За службу Родине» от войсковой части за помощь. Он также попросил Тихомирова оставить послание для военнослужащих на флаге наукограда.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В ходе встречи в городской администрации обсудили работу ассоциации. В Дубне для организации уже выделили помещение.
«Город будет продолжать оказывать участникам СВО всю необходимую поддержку. Мы всегда рядом», – заверил Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Сегодня более 100 дубненцев находятся в СВО. Участники встречи обсудили вопросы, которые волнуют многих бойцов и их семьи. Одной из тем стало взаимодействие с соцзащитой, предоставление поддержки и выплат участникам СВО, их трудоустройство на городских предприятиях и в муниципальных учреждениях.
«Особенно важно помогать семьям бойцов. Многим, особенно тем, кто потерял своих родных, сейчас приходится тяжело», – отметил Большаков.
Ассоциация ветеранов СВО была создана по инициативе президента. В Подмосковье она заработала по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

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#подмосковье
#московская область
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Рогов: ВС РФ уничтожили командный пункт беспилотников ВСУ в ДНР
02 апреля 2025, 15:52

Фото: iStock/NiseriN

В Дружковке (ДНР) российские военные ликвидировали командный пункт БПЛА 56-й бригады ВСУ, тем самым лишили противника возможности координации массированных запусков дронов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что были убиты и тяжело ранены около двух десятков боевиков, уничтожено большое количество оборудования, включая беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Ранее российский военкор Владимир Романов заявил, что ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области. Противник смог зайти в населённый пункт, но оказался в ловушке.

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#вс рф
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#беспилотник
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В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия
02 апреля 2025, 15:18

Фото: iStock/Olena_Z

Киев использует мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины для того, чтобы перебросить резервы ВСУ под Славянск и Краматорск, отремонтировать железные дороги. Об этом рассказал эксперт Виталий Киселёв со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
«Вот это вот перемирие, которое якобы у нас существует, идёт на пользу только украинской стороне», — передаёт слова эксперта ТАСС.
Киселёв отметил, что Украина укрепляет энергетическое снабжение железных дорог, что в будущем позволит осуществлять переброску подкреплений более эффективно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

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#киев
#рф
#вс рф
#всу
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Украинские боевики пытаются вырваться из окружения в Белгородской области
Военкор Романов: ВСУ пытаются вырваться из окружения в Белгородской области
02 апреля 2025, 13:43

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области, противник смог зайти в населенный пункт, где оказался в ловушке. Об этом сообщил российский военкор Владимир Романов.
«Сутки назад противник предпринимал попытку деблокирования своих сил, окруженных в Демидовке, но был уничтожен. Прямо сейчас (начиная с пяти утра) силы противника, находящиеся в населенном пункте, пытаются из него выйти, но сразу кончаются прямо на выходе из Демидовки», — говорится в Telegram-канале Романова.

Он также отметил, что все наступления ВСУ имеют одинаковый финал. Подобное уже происходило в районах Времьевского выступа, Работино, Крынок и Суджи.

Напомним, ВСУ на протяжении последних двух недель пытаются прорваться на территорию Белгородской области, однако все пошло не по плану. Противник понес большие потери в боях с российскими силами, а теперь и вовсе оказался в окружении.

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