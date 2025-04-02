Стало известно, почему Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений, меняет свою позицию и отдает «дурацкие приказы» из-за наркотической зависимости, допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что излишняя эмоциональность и оскорбительные реплики лидера киевского режима могут говорить о возбужденном состоянии сознания после принятия «очередной дозы».
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«Человек забывает, что говорил вчера. Например, со сделкой по редкоземельным металлам он так запутал себя и [президента США Дональда] Трампа, что уже неясно, о чем они договаривались. Минимум логики, больше эмоций, оскорблений, причем на грани недопустимого — это как раз признаки депрессии или возбужденного состояния от очередной дозы», — поделился экс-нардеп.Олейник добавил, что Зеленскому могут проводить специальные медицинские процедуры перед записью ежедневных видеообращений, которые он выкладывает в соцсетях.
«У него же «видосики» каждый вечер должны выходить. Поэтому, вероятно, к вечеру делается какая-то процедура, после чего он записывает и выкладывает свое видео», — считает он.Читайте также:
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