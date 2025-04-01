Стало известно, как могут отразиться санкции Трампа на экономике РФ

Фото: istockphoto/ipopba
Фондовый рынок негативно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из РФ, если Москва не пойдет на соглашение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. Однако, по его словам, Штаты ограничены в способах давления на Россию, так как основные покупатели российской нефти — это дружественные страны, такие как Индия и Китай.
«США ограничены в возможностях давления, поскольку основные потребители не поддерживают санкционную политику. <…> Факты показывают, что санкционные механизмы США ограничены. Товарооборот с дружественными странами растет, а расчеты все чаще ведутся в национальных валютах, что снижает зависимость от западной финансовой системы», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».В свою очередь эксперт Финансового университета Игорь Юшков добавил, что, если Трамп сдержит свое слово, то пострадает не только Россия, но и весь мир, в том числе США и Европа. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что слова американского лидера — не более чем эмоциональная реакция, так как Россия с апреля 2022 года не поставляет в Штаты свою нефть и, соответственно, пошлины накладывать не на что.
«А как ты будешь взимать пошлину, когда мы поставляем, например, в Китай или Индию (два крупнейших покупателя нашей нефти), или даже в Турцию (крупнейший покупатель нефтепродуктов). При ввозе товара из России в Китай заберешь у кого, у России или у Китая 25 процентов стоимости этой нефти? Как это возможно? Здесь очень сложно администрировать, скажем так, эти меры», — поделился эксперт.Читайте также:
В Кремле высказались об угрозах Трампа о вторичных пошлинах против РФ
Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ относительно ситуации на Украине
На Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине
Данил Пономарев