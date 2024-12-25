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В 12 странах Евросоюза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times.
Согласно информации издания, данная проблема наблюдается в Германии. В прошлом году рождаемость в стране сократилась до 1,35 ребенка на женщину, что «ниже «сверхнизкого» порогового значения ООН в 1,4».
Уточняется, что показатели Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии опустились ниже установленного порога. Европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за конфликта на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что показатели Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии опустились ниже установленного порога. Европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за конфликта на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова