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Владимира Зеленского готовили к конфликту с Россией с 2020 года действующий президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом в Telegram-канале написал нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
«Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов», — сказано в публикации.Дубинский подчеркнул, что в настоящее время убрать Зеленского законным способом не представляется возможным, ведь ему помогли узурпировать власть иностранные силы.
Полномочия Зеленского истекли в мае этого года, формально страной руководит Верховная рада.
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