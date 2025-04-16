Удар ВСУ по Ивановской области, прорыв обороны в Торецке, бои под Курском: последние новости СВО

«От всей души поздравляю всех жителей города Судак с праздником! Уже совсем скоро мы вместе отметим наш общий праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наши предки добивались этой Победы плечом к плечу, тяжким трудом и невероятным мужеством. И сегодня мы вновь стоим вместе в борьбе за мир и справедливость в рамках специальной военной операции. И я уверен, Победа обязательно будет за нами!», — сказал Соболев.