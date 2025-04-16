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Приграничные районы Курской и Белгородской областей продолжают оставаться центром интенсивных боевых действий. Вооружённые силы Российской Федерации последовательно вытесняют украинские формирования, успешно отражая попытки прорыва через государственную границу и нанося противнику значительные потери. Несмотря на упорное сопротивление Вооружённых сил Украины, ВС РФ демонстрируют организованность и стойкость, постепенно восстанавливая контроль над важными территориями. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Атака БПЛА на Ивановскую областьНа территории Ивановской области силы противовоздушной обороны России успешно отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщается в правительстве региона.
«В Шуе происходит отражение атаки беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы», — говорится в заявлении.Ответственные службы работают над устранением последствий атак.
Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Курская областьВ Курской области российские вооружённые силы сосредоточили свои усилия на освобождении хутора Олешня и села Горналь, которые остаются последними опорными пунктами ВСУ в приграничной зоне. В районе Олешни идут интенсивные бои: российские войска продвигаются с севера и востока, штурмуя позиции противника на восточной окраине балки.
За последние сутки было уничтожено несколько групп подкреплений, переброшенных ВСУ из Юнаковки Сумской области. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские подразделения закрепились в районе урочища к западу от Гуево, создавая условия для дальнейшего наступления на Олешню.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в окрестностях села Горналь и Свято-Николаевского Белогорского монастыря, где силы ВСУ организовали круговую оборону. Противник разместил миномётные и артиллерийские расчёты в монастыре, используя его как укреплённый пункт на стратегически важной высоте.
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Купянское направлениеНа Купянском направлении наблюдается временное спокойствие, вызванное перегруппировкой сил и ресурсов. После завершения этих мероприятий Вооружённые силы России, скорее всего, возобновят активные действия как на западном, так и на восточном берегу реки Оскол, предполагают военкоры. Для украинских войск в этом районе такое развитие событий представляет серьёзную угрозу, учитывая их ограниченные резервы.
Покровско-Торецкое направлениеНа участке между Покровском и Торецком российские войска продолжают развивать успех, достигнутый после прорыва линии обороны ВСУ. В районе Сухой Балки российские силы выбили противника из значительной части села, хотя украинские войска всё ещё удерживают северо-восточные окраины. В ближайшие дни российские войска завершат зачистку Сухой Балки и начнут наступление на Старую Николаевку и Романовку. Это создаст возможность выйти в тыл украинской группировки в Петровке и Щербиновке.
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Анастасия Хохлова