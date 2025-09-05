Фанаты киевского «Динамо» угрожают убийством румынскому футболисту Блэнуцэ, восхитившемуся Путиным и Соловьёвым

05 сентября 2025, 15:43

Футболисту Блэнуцэ угрожают в Киеве убийством за восхищение Путиным и Соловьёвым

Фото: iStock/FOTOKITA

Радикальные фанаты киевского футбольного клуба «Динамо» направили угрозы в адрес румынского полузащитника Владислава Блэнуцэ после того, как в его TikTok появились видео с восхищениями речами президента России Владимира Путина и российского журналиста Владимира Соловьёва.