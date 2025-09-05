Фанаты киевского «Динамо» угрожают убийством румынскому футболисту Блэнуцэ, восхитившемуся Путиным и Соловьёвым
Радикальные фанаты киевского футбольного клуба «Динамо» направили угрозы в адрес румынского полузащитника Владислава Блэнуцэ после того, как в его TikTok появились видео с восхищениями речами президента России Владимира Путина и российского журналиста Владимира Соловьёва.
Как сообщает Telegram-канал Mash, скриншоты и видеозаписи из аккаунта Блэнуцэ быстро распространились в украинских соцсетях. Руководство клуба попыталось сгладить конфликт, опубликовав официальное обращение игрока, в котором он заявил, что гордится выступать за «великий клуб», а также произнёс националистический слоган «Слава Украине»*.
Однако ультрас «Динамо», многие из которых состоят в украинских национальных батальонах, опубликовали видео с угрозами, в котором стреляют по портрету футболиста и заявляют: «Этому чёрту в Киеве жизни не будет».
Ситуация вызвала широкий резонанс и обсуждения в спортивных и политических кругах Украины.
*слоган признан националистическим и запрещён на территории России
