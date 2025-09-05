Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва является лучшим местом для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.
При этом глава государства отметил, что Россия готова предоставить Зеленскому и киевским представителям гарантии безопасности, если они соберутся посетить Москву.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема текущего форума: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
В Кремле подчеркнули, что главу киевского режима пригласили приехать в столицу России не для капитуляции, а для конструктивного разговора.
