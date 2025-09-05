Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским

05 сентября 2025, 10:17

Путин: лучшим местом для встречи с Зеленским является Москва

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва является лучшим местом для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.