Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским

Путин: лучшим местом для встречи с Зеленским является Москва
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва является лучшим местом для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.



При этом глава государства отметил, что Россия готова предоставить Зеленскому и киевским представителям гарантии безопасности, если они соберутся посетить Москву.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема текущего форума: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

В Кремле подчеркнули, что главу киевского режима пригласили приехать в столицу России не для капитуляции, а для конструктивного разговора.

Анастасия Чинкова

