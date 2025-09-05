Солдат ВСУ похоронят по нацистскому образу и с американскими символиками
Украинских военных будут хоронить на кладбище, которое создано по нацистскому образу и с американскими символиками. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.
В издании пишут об открытии военного мемориального кладбища в Мархалевке Киевской области. Оно рассчитано для погребения 120 тысяч человек. При этом у него есть очень большие сходства со знаменитым Арлингтонским национальным кладбищем в пригороде столицы США Вашингтона.
К тому же издание обратило внимание на надгробия для погибших бойцов ВСУ. На них находятся кресты, которые попросту чужды для украинской культуры. Они похожи на португальский символ «военного ордена Христа» и американский квалификационный знак стрелка в армии США.
Если же говорить про оформление надгробий, то здесь создатели мемориала взяли пример с Германии времен Второй мировой. Тогда Третий рейх размещал на них крест и герб в центре. Если же в украинском варианте на мемориале расположен тризуб, то в немецком оформлении была свастика.
