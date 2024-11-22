Forbes: Российский «Орешник» доставил до цели все свои боеголовки

Фото: istockphoto/PavelRodimov
Российские ракеты средней дальности «Орешник» были запущены по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске накануне, 21 ноября. Они доставили к цели все свои боеголовки.
Об этом написал обозревать издания Forbes Дэвид Экс. По его словам, высокоточная телеметрия показала, что это были баллистические ракеты. Он подчеркнул, что ракеты не были межконтинентальными, как показалось изначально. По словам Экса, это были баллистические ракеты средней дальности.
По словам бразильского политолога Жованы Бранку, применение Россией баллистических ракет стало своеобразным предупреждением НАТО. Таким образом Москва отправила альянсу сигнал о том, что следует избегать дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин в своём видеообращении к Вооружённым силам и гражданам страны подчеркнул, что удар с использованием новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал ответным шагом на атаку российской территории западными ракетами большой дальности.
Читайте также:
«Чрезвычайно сложная задача»: на Западе оценили возможность сбить ракету «Орешник»
В Госдуме назвали баллистическую ракету «Орешник» козырем России
В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник»
По словам бразильского политолога Жованы Бранку, применение Россией баллистических ракет стало своеобразным предупреждением НАТО. Таким образом Москва отправила альянсу сигнал о том, что следует избегать дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин в своём видеообращении к Вооружённым силам и гражданам страны подчеркнул, что удар с использованием новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал ответным шагом на атаку российской территории западными ракетами большой дальности.
Читайте также:
«Чрезвычайно сложная задача»: на Западе оценили возможность сбить ракету «Орешник»
В Госдуме назвали баллистическую ракету «Орешник» козырем России
В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник»
Александр Бойцов