В словах Зеленского о «победе Украины» увидели плагиат русской песни
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о якобы победе Украины напоминают плагиат из российской песни. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Политик отметил, что складывается впечатление, будто запрещающий русскую культуру и музыку Зеленский, на деле сам заимствует чужие мысли. Его заявление о победе Украины очень напоминает строки из песни Игоря Растеряева «Русская дорога».
Поводом для комментария стало высказывание Зеленского о том, что ВСУ «побеждают», пока «Украина не завоевана полностью».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию с иронией, процитировав строчку из знаменитой песни Леонида Утёсова: «Всё хорошо, прекрасная маркиза».
Читайте также: