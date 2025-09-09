В словах Зеленского о «победе Украины» увидели плагиат русской песни

09 сентября 2025, 15:33

Рогов назвал плагиатом слова Зеленского о «победе Украины»

Владимир Зеленский

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о якобы победе Украины напоминают плагиат из российской песни. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.