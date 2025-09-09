Достижения.рф

В словах Зеленского о «победе Украины» увидели плагиат русской песни

Рогов назвал плагиатом слова Зеленского о «победе Украины»
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о якобы победе Украины напоминают плагиат из российской песни. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.



Политик отметил, что складывается впечатление, будто запрещающий русскую культуру и музыку Зеленский, на деле сам заимствует чужие мысли. Его заявление о победе Украины очень напоминает строки из песни Игоря Растеряева «Русская дорога».

Поводом для комментария стало высказывание Зеленского о том, что ВСУ «побеждают», пока «Украина не завоевана полностью».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию с иронией, процитировав строчку из знаменитой песни Леонида Утёсова: «Всё хорошо, прекрасная маркиза».

