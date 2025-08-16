Российские силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников ночью 16 августа
В период с 00:00 до 03:30 субботы, 16 августа, российские силы ПВО сбили почти 30 украинских БПЛА над регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего были перехвачены и уничтожены 29 беспилотников ВСУ: десять — над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью, три — над Азовским морем, по одному — над Краснодарским краем, Белгородской и Брянской областями.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
