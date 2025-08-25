Фигурант дела об убийстве генерала Москалика останется под стражей
Саратовский областной суд оставил под стражей до 6 октября фигуранта дела об убийстве генерал‑лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили в пресс‑службе суда РИА Новости.
Суд оставил арест без изменений, подозреваемого назвали Василием Графским.
По данным ФСБ, задержанный, гражданин России 1976 года рождения, был причастен к доставке в московский регион самодельного взрывного устройства по заданию украинских спецслужб. В результате подрыва 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал‑лейтенант Ярослав Ярославович Москалик. ФСБ также утверждает, что фигурант передавал Киеву данные о военнослужащих Воздушно‑космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
По версии следствия, в июле 2023 года он через мессенджер вступил в контакт с сотрудником украинских спецслужб и согласился сотрудничать за вознаграждение. Возбуждены дела по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённых организованной группой; не исключается также квалификация по госизмене. Подозреваемый заключён под стражу и, как уточнили в ФСБ, полностью признал вину.
