25 августа 2025, 16:35

Фигурант дела об убийстве генерала Москалика останется под стражей до 6 октября

Фото: istockphoto/OlFedv

Саратовский областной суд оставил под стражей до 6 октября фигуранта дела об убийстве генерал‑лейтенанта Ярослава Москалика, сообщили в пресс‑службе суда РИА Новости.