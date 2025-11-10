Фигурист Петр Гуменник попал в базу «Миротворца»*

10 ноября 2025, 11:22

Фото: iStock/SeventyFour

Личные данные фигуриста и мастера спорта России международного класса Петра Гуменника появились в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом пишет «Постньюс».





Причиной внесения Гуменника в базу стало его фото с шоуменом Стасом Барецким, который активно поддерживает проведение российской спецоперации на Украине, а также посещение фигуристом Мариуполя, который был освобождён российскими силами. Кроме того, в «Миротворце»* оказались данные отца спортсмена Олега Гуменника, который является протоиереем в храме, где собирают гуманитарную помощь для бойцов ВС РФ.





«23-летний спортсмен покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участвует в распространении российской пропаганды. Утверждается, что он оправдывает "военную агрессию РФ"», — говорится в материале.

