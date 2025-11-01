Хоккеист Иван Мирошниченко попал в базу «Миротворца»*
Личные данные российского хоккеиста, нападающего «Вашингтона» Ивана Мирошниченко внесли в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец»* за участие в акции памяти погибшего бойца СВО. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, Мирошниченко оказался в «Миротворце»* 30 октября.
«Причиной послужило участие Мирошниченко в акции памяти погибшего на СВО хабаровчанина Алексея Чаплыгина в 2023 году», — говорится в сообщении.
В то время россиянин входил в состав омского «Авангарда». Перед матчем с «Амуром» обе команды почтили память российского военного. Игра началась с вбрасывания шайбы сыном и супругой погибшего бойца.
«Мирошниченко обвиняют в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийств граждан Украины", "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан"», — говорится в сообщении.
Напомним, на сегодняшний день Мирошниченко играет в АХЛ за «Херши Бэрс» — фарм‑клуб «Вашингтона».