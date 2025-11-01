Достижения.рф

Роман Протасевич попал в базу «Миротворца»*

Фото: iStock/Chagin

Создатели украинского сайта «Миротворец»* внесли в свои списки Романа Протасевича, который считался белорусским оппозиционером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы.



Протасевич до сих пор считался одним из бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta.

23 мая 2021-го его задержали в аэропорту Минска вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Самолет компании Ryanair с ними, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили после сообщения о взрывчатке на борту. Информация не подтвердилась.

3 мая 2023-го суд в Минске приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Однако 16 мая того же года его помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

31 октября 2025-го Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником национальной разведки. Позже последний подтвердил этот факт в беседе с агентством.

Лидия Пономарева

