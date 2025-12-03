Рубио озвучил главную проблему в урегулировании конфликта на Украине

03 декабря 2025, 07:06

Россия и Украина не могут договориться по Донецкой области. Об этом в интервью Fox News рассказал Госсекретарь США Марк Рубио.





По его словам, серьезные споры вызывает часть ДНР, которая все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Недавно президент РФ Владимир Путин предлагал остановить боевые действия на линии разграничения после выхода украинской армии из Донецкой области, однако Киев не согласился.



«Это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]», — отметил Рубио.